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公司简介
无锡康烯塑料科技有限公司
是一家专业从事
基于工程塑料改性新材料
研发与销售的高科技企业。
 
应用领域
适用性广和涵盖多领域
产品主要用于
汽车、家电、电脑数码、
电动工具、休闲设备
 
技术支持
强大的研发团队合作
通过与四川大学
和无锡第六元素的全面合作，
形成了上游材料制备企业、国家
高分子重点学术单位
 
案例分享
高度信赖和良好的信誉
凭借先进的设备和产品质量
成为塑料制品及相关行业中各知名
厂商高度信赖的商业合作伙伴
 

改性PPO

改性PA66

改性HIPS

改性PET

改性PBT

改性PC

改性PP
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无锡康烯塑料科技有限公司...

11月7日~9日，第十八届中国塑料博览会在余姚举行，我司会同母公司无锡嘉弘塑料科技有限
>无锡康烯塑料科技有限公司董事长管锡康先生对话央视“石墨烯是传奇还是传说？”直播节目
>无锡康烯塑料科技有限公司参加国际橡塑展小记
>康烯塑料之春季组团游
>无锡康烯塑料科技有限公司掌握的几种工程塑料改性技术
友情链接： 阜阳企业名录, 耐火可塑料, 机床设备, 注塑加工, 无锡凯嘉经贸发展有限公司, 无锡嘉康包装材料有限公司, 无锡嘉弘塑料科技有限公司,
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