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公司简介
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无锡康烯塑料科技有限公司
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是一家专业从事
基于工程塑料改性新材料
研发与销售的高科技企业。
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应用领域
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适用性广和涵盖多领域
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产品主要用于
汽车、家电、电脑数码、
电动工具、休闲设备
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技术支持
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强大的研发团队合作
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通过与四川大学
和无锡第六元素的全面合作，
形成了上游材料制备企业、国家
高分子重点学术单位
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案例分享
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高度信赖和良好的信誉
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凭借先进的设备和产品质量
成为塑料制品及相关行业中各知名
厂商高度信赖的商业合作伙伴
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改性PPO
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改性PA66
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改性HIPS
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改性PET
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改性PBT
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改性PC
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改性PP
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版权所有：无锡康烯塑料科技有限公司 备案/许可证编号为：苏ICP备15004652号
地址：无锡惠山经济开发区堰新路311号1号楼
电话：0510-83596596 客服电话：15190220696
传真：0510-84390096 邮箱：wxkx@js-plastics.com
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