公司简介 无锡康烯塑料科技有限公司 是一家专业从事

基于工程塑料改性新材料

研发与销售的高科技企业。 应用领域 适用性广和涵盖多领域 产品主要用于

汽车、家电、电脑数码、

电动工具、休闲设备 技术支持 强大的研发团队合作 通过与四川大学

和无锡第六元素的全面合作，

形成了上游材料制备企业、国家

高分子重点学术单位 案例分享 高度信赖和良好的信誉 凭借先进的设备和产品质量

成为塑料制品及相关行业中各知名

厂商高度信赖的商业合作伙伴